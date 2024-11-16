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Spor

Milli buz patenci Derya Karadağ, İtalya'da Türkiye rekoru kırdı

Milli sporcu Derya Karadağ, İtalya'da düzenlenen Buz Pateni Kısa Kulvar Gençler Dünya Kupası'nda Türkiye rekoru kırdı.

Muhammed Boztepe  | 16.11.2024 - Güncelleme : 16.11.2024
Milli buz patenci Derya Karadağ, İtalya'da Türkiye rekoru kırdı

Ankara

Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Derya Karadağ, Bormio kasabasında düzenlenen organizasyonda mücadele etti.

Kadınlar 500 metrede 46.598'lik derecesiyle organizasyonda çeyrek finale kalan Derya, Türkiye rekorunun da yeni sahibi oldu.

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