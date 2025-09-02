Dolar
41.16
Euro
47.93
Altın
3,483.93
ETH/USDT
4,379.30
BTC/USDT
110,250.00
BIST 100
11,288.84
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Milli boksörler Dünya Şampiyonası'na hazır

Milli boksörler, 4 Eylül'de başlayacak Dünya Boks Şampiyonası öncesinde hazırlıklarını tamamladı.

Salih Ulaş Şahan  | 02.09.2025 - Güncelleme : 02.09.2025
Milli boksörler Dünya Şampiyonası'na hazır

Ankara

Milli boksörler Emrah Yaşar, Mehmet Han Çınar ve antrenör Selim Vinçoğlu, AA muhabirine, kamp sürecini ve Dünya Şampiyonası'ndaki hedeflerini aktardı.

Yaklaşık 6 aydır kamplarda olduklarını ve hazırlıkların çok verimli geçtiğini dile getiren milli boksör Emrah Yaşar, "Üç turnuvaya katıldık, güzel başarılar elde ettik. İtalya, Kazakistan ve Özbekistan'da kamplarımız oldu, orada da çok iyi çalıştık. Şampiyonadaki hedefimiz tabii ki altın madalya kazanmak. Önce inanmak gerekiyor, biz de en içten şekilde buna inanıyoruz. Finalde çok iyi dövüşeceğimize ve altın madalyaya ulaşacağımıza eminiz." ifadelerini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Antrenmanların ve çalışmanın kendisini motive ettiğini belirten Emrah, turnuvalar sayesinde gezdiği ülkeler hakkında, "Türkiye gibisi yok. İnsanın kendi şehri, kendi ülkesi gibisi olmuyor. Ama bu sayede daha önce görmediğim birçok şehir ve ülkeyi görme fırsatım oldu. Gittiğim her ülkenin kültürü farklıydı, bu da benim için çok değerli bir deneyim oldu." diye konuştu.

"Hedefimiz her zaman Türk bayrağını en yukarıya taşımak"

Uzun süredir hazırlık yaptıklarını aktaran Mehmet Han Çınar, Dünya Şampiyonası hakkında şunları kaydetti:

"Buradaki tüm arkadaşlarım, ben de dahil, çok büyük fedakarlıklar yapıyoruz. Ailelerimizden uzak, aylardır yurt içinde ve yurt dışında kamplarımızı sürdürüyoruz. Bu nedenle hedefimiz her zaman Türk bayrağını göndere çekmek ve en yukarıya taşımak. Tüm takım arkadaşlarımın da hedefi aynı. Çünkü bu fedakarlıkların karşılığını ancak böyle alabiliriz."

Mehmet Han, motivasyon kaynağını hakkındaki soruya, "Ben genelde eski atalarımızın savaşlara giderken dinlediği müziklerle kendimi motive ederim. Maç öncesinde böyle müzikler dinlemek beni daha mücadeleci kılıyor. Mehter marşı veya 'gökbörü' müzikleri gibi Türklüğü vurgulayan eserler bana ekstra cesaret veriyor. Bu da benim totemim diyebiliriz. Ringin içinde elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz." yanıtını verdi.

"Dışarıdan bakıldığında antrenör olmak kolay gibi görünebilir ama öyle değil"

Milli takım antrenörlerinden Selim Vinçoğlu, Dünya Şampiyonası kamplarının son etabını oldukça verimli geçirdiklerini vurgulayarak, şu görüşleri paylaştı:

"Her kamp bir öncekinden daha üst seviyede geçti. Bu kampımız da oldukça verimli geçti. Özbek ve İtalyan takımları geldi. Hatta İtalyanların birinci takımı burada bizimleydi. Onlar da Dünya Şampiyonası'na katılacak. Dolayısıyla çok faydalı ve güzel bir kamp süreci oldu. Hedefimiz tabii ki altın madalya almak. Elimizden geldiğince çok madalya toplamak istiyoruz. İki altın, belki daha fazlası olur, gerisi gümüş veya bronz olabilir. Önemli olan ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek."

Antrenör olmanın zorluklarına dikkati çeken Vinçoğlu, "Dışarıdan bakıldığında antrenör olmak kolay gibi görünebilir; sadece düdük çalıyorsun, antrenman yaptırıyorsun sanılır. Ama öyle değil. Sporcu nasıl yoruluyorsa, antrenör de aynı şekilde yoruluyor. Hatta daha fazlası var; çünkü sporcu sadece kendisiyle ilgileniyor, ama antrenör 10-15 sporcu ile ilgileniyor. Hepsinin psikolojisini, motivasyonunu yönetmek zorunda. Bu çok zor bir iş, herkesin yapabileceği bir şey değil. Ama zorluk olmadan başarı da olmuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sultan Sazlığı Kuş Cenneti'ndeki kuraklığın daha az su isteyen ürünlerin ekimiyle çözülmesi hedefleniyor
Anıtkabir 30 Ağustos'ta 630 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı
Ankara'daki 26 katlı apartman yangını davası 14 Kasım'da başlıyor
Türk Kızılaydan Afganistan'daki depremzedelere destek
İstanbul'da 417,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

Benzer haberler

Milli boksörler Dünya Şampiyonası'na hazır

Milli boksörler Dünya Şampiyonası'na hazır

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet