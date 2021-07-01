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Spor, Tokyo 2020

Milli boksör Necat Ekinci 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota aldı

Mili boksör Necat Ekinci, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti.

Sinem Er   | 01.07.2021
Milli boksör Necat Ekinci 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota aldı

Ankara

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamada, "IOC Boxing Task Force sıralama listesine göre milli boksörümüz Necat Ekinci, 69 kiloda 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı." denildi.

Bakan Kasapoğlu, Necati Ekinci'yi tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı kazanan milli boksör Necati Ekinci'yi kutladı.

Bakan Kasapoğlu tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

"IOC Boxing Task Force sıralama listesine göre 69 kiloda 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanan milli sporcumuz Necat Ekinci’yi tebrik ediyorum. Sporcularımızdan art arda gelen bu güzel haberler, gençlerimize de motivasyon kaynağı olacağına inanıyorum. Olimpiyatlarda mücadele etmeye hak kazanan milli sporcumuzun başarısında emeği geçenleri de teşekkür ediyor, Necat Ekinci'ye Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum."


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