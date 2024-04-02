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Spor

Milli boksör Gizem Özer kariyerinin ilk Avrupa şampiyonluğuna ulaşmak istiyor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kotası bulunan milli boksör Gizem Özer, Sırbistan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda ilk altın madalyasını almayı hedefliyor.

Bilal Kahyaoğlu  | 02.04.2024 - Güncelleme : 02.04.2024
Milli boksör Gizem Özer kariyerinin ilk Avrupa şampiyonluğuna ulaşmak istiyor Fotoğraf: Bilal Kahyaoğlu - AA

Kastamonu

Kariyerinde Türkiye şampiyonluklarının yanı sıra Avrupa şampiyonalarında ikincilik ve üçüncülük, Akdeniz Oyunları'nda ise üçüncülüğü bulunan milli boksör, Polonya'da düzenlenen 2023 Avrupa Oyunları’nda bronz madalya kazanarak 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota aldı.

Sırbistan'da 14-23 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası hazırlıkları için Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren milli sporcu, yumruklarını şampiyonadan altın madalya ile dönmek için sallıyor.

"Takım halinde de şampiyon olup döneceğiz"

Gizem Özer, AA muhabirine, 2017 yılından itibaren boks yaptığını söyledi.

Yoğun bir kamp dönemi geçirdiklerini anlatan Gizem, "Önümüzde Avrupa Şampiyonası ve olimpiyatlar var. Sabah akşam, haftanın 6 günü çok yoğun şekilde çalışıyorum. İnşallah güzel bir başarı sağlayacağımıza inanıyorum. Takım halinde de şampiyon olup döneceğiz." dedi.

Kariyerinde Avrupa'da dereceleri olduğunu anlatan Gizem, "Daha önce Avrupa şampiyonu olmadım. İnşallah katılacağım Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olup İstiklal Marşı'mızı okutmak nasip olur." diye konuştu.

Olimpiyatlarla ilgili de görüşlerini aktaran Gizem, şunları kaydetti:

"Üzerimizde çok ağır bir yük var. Kişisel çıkarlarımız değil, ülke meselesi. Bunun için çalışıyoruz ve bunun bilincindeyiz. Orada ülkemiz için tüm savaşı vereceğiz. Güzel sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Avrupa Oyunları'nda kotamızı aldık. Her sıklette ilk 4'e veriyorlardı. Orada kotamı aldım. Kotalar halen alınmaya devam ediyor. Herkes olimpiyat için savaşıyor. Avrupa Oyunları'nda daha erken kota aldığım için biraz daha rahatım. Kotamı aldım, diğer rakiplerimi bekliyorum."

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