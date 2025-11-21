Dolar
Spor

Milli boksör Esmaül Hüsna Babat, Avrupa şampiyonluğu için ringe çıkacak

Milli boksör Esmaül Hüsna Babat, bu yıl ilk kez katılacağı 23 Yaş Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalyaya ulaşmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Enes Sansar  | 21.11.2025 - Güncelleme : 21.11.2025
Milli boksör Esmaül Hüsna Babat, Avrupa şampiyonluğu için ringe çıkacak Fotoğraf: Enes Sansar/AA

Trabzon

Yaklaşık 5 yıldır Trabzon'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) bünyesinde şampiyonalara hazırlanan Trabzon Üniversitesi Antrenörlük Bölümü birinci sınıf öğrencisi Esmaül Hüsna, 21-29 Kasım'da Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenecek şampiyonada ringe çıkacak.

Henüz 13 yaşındayken boks yapan kardeşinin antrenmanına giden ve antrenörün kendisini boksa davet etmesiyle spora başlayan Esmaül Hüsna, bir aylık çalışmayla katıldığı ilk şampiyonada Türkiye üçüncüsü oldu.

Boksa devam edip çeşitli kategorilerde şampiyonalara katılan Esmaül Hüsna, aradan geçen sürede Türkiye birincilikleri, Avrupa ikinciliği ve dünya üçüncülüğü gibi başarılar elde etti.

Esmaül Hüsna Babat, AA muhabirine, boksta yolun çok başında olduğunu, Türkiye'ye büyük gururlar yaşatmak istediğini söyledi.

Boksa başarıyla başladığını ve ilk turnuvasında Türkiye üçüncüsü olduğunu dile getiren Esmaül Hüsna, "13 yaşında katılmıştım ve bir ay kadar kısa sürede hazırlanabilmiştim. Ondan sonra da Türkiye şampiyonluğu aldım. Yıldızlarda Avrupa ikinciliğim, gençlerde dünya üçüncülüğüm var." ifadelerini kullandı.

"İkincilik veya üçüncülük istemiyorum"

Esmaül Hüsna Babat, TOHM'un kendisine çok şey kattığını, hem eğitimine hem de antrenmanlarına daha iyi adapte olduğuna işaret etti.

Milli takım kadrosunda her zaman birinci olmayı hedeflediğini vurgulayan Esmaül Hüsna, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aslında tam istediğim hedefe ulaştığımı söyleyemem, çünkü şampiyonluklar istiyorum. Özellikle yurt dışında ikincilik veya üçüncülük istemiyorum. Daha önümde çok büyük bir süreç duruyor. Bu süreçte olimpiyatlara katılma hedefim var. Onunla beraber Avrupa'da ve dünyada şampiyon olmayı hedefliyorum. İnşallah bunlara tek tek gitmek istiyorum."

Esmaül Hüsna Babat, en büyük hayalinin olimpiyatlarda başarı yakalamak olduğuna dikkati çekerek, "Buradaki çalışmalarımı beğeniyorum. Yaklaşık 5 yıldır başarılı bir sporcu oldum. Kendime bir şeyler kattım, boksum da ilerledi. İnşallah burada böyle devam edersem şampiyonluklarım artacak. Olimpiyatlarda şampiyonluk istiyorum." dedi.

Boksun öğrenilmesi zor bir spor dalı olmasına rağmen keyifli yanlarının bulunduğunu vurgulayan Esmaül Hüsna, kadınları savunma sporlarını öğrenmeye davet etti.

"Hedefi her zaman şampiyonluk olmuştur"

Boks Genç Milli Takım ve TOHM antrenörü Muhammet Çat ise yaklaşık 5 yıldır Esmaül Hüsna Babat'ı çalıştırdığını, kendisinden daha büyük başarılar beklediğini söyledi.

Sporcusunun daha başarılı sonuçlar alacağına inandığını aktaran Çat, "Esma burada Türkiye şampiyonu ve 4 yıldır gittiği Türkiye şampiyonalarının hiçbirinde yenilmedi. Hedefi her zaman şampiyonluk olmuştur. Avrupa'da da madalyalar aldı." dedi.

Çat, TOHM'un her sporcu için iyi bir şans olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Burası bakanlığımızın projesi, her sporcu için bir artı katmıştır. Esma da bunlardan biri. Burada iyi beslenip iyi dinlenip iyi antrenman yapabiliyoruz. Kendi illerinde bu imkanları herkes bulamıyor. Bir durum olduğunda antrenmanlara gidip gelmeyebilir ama burada öyle bir durum yok. Burada devletimizin verdiği imkanları kullanıyoruz. Allah devletimizden razı olsun sporcularımıza ivme kazandırıyor."

Sporcusunun ring dışında da örnek bir duruş sergilediğini vurgulayan Çat, "Ailesinin inanılmaz güzel yetiştirdiği bir sporcumuz, terbiyeli bir kızımız. Çok da mütevazi bir sporcumuz. Bu yıl antrenörlük bölümünü kazandı. İnşallah gelecekte önündeki sporculara bizim yaptığımız işi yaparak kendi gibi sporcular yetiştirir." ifadelerini kullandı.

