Milli bisikletçiler, Balkan Yol Şampiyonası'nda 2 madalya kazandı
Milli bisikletçiler Ahmet Örken ve Ege Erülkü, Romanya'da devam eden 2025 Balkan Yol Şampiyonası'nda gümüş madalya elde etti.
Ankara
Türkiye Bisiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Bacau kentindeki organizasyon, bireysel zamana karşı yarışlarla start aldı.
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Elit erkekler kategorisinde Ahmet Örken, 33,7 kilometrelik parkurda, 19 yaş altı erkeklerde ise Ege Erülkü 25 kilometrelik parkurda finişi ikinci sırada geçerek gümüş madalyanın sahibi oldu.
Şampiyona, 22-23 Mayıs'ta yol yarışlarıyla tamamlanacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.