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Spor

Milli bisikletçiler, Balkan Yol Şampiyonası'nda 2 madalya kazandı

Milli bisikletçiler Ahmet Örken ve Ege Erülkü, Romanya'da devam eden 2025 Balkan Yol Şampiyonası'nda gümüş madalya elde etti.

Salih Ulaş Şahan  | 21.05.2025 - Güncelleme : 21.05.2025
Milli bisikletçiler, Balkan Yol Şampiyonası'nda 2 madalya kazandı

Ankara

Türkiye Bisiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Bacau kentindeki organizasyon, bireysel zamana karşı yarışlarla start aldı.

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Elit erkekler kategorisinde Ahmet Örken, 33,7 kilometrelik parkurda, 19 yaş altı erkeklerde ise Ege Erülkü 25 kilometrelik parkurda finişi ikinci sırada geçerek gümüş madalyanın sahibi oldu.

Şampiyona, 22-23 Mayıs'ta yol yarışlarıyla tamamlanacak.

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