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Spor

Milli bilardocu Seymen Özbaş, 21 yaş altında Avrupa şampiyonu oldu

İspanya'da düzenlenen Avrupa Gençler 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda 21 yaş altı kategorisinde mücadele eden milli sporcu Seymen Özbaş, altın madalya kazandı.

Halil İbrahim Avşar  | 01.04.2024 - Güncelleme : 01.04.2024
Milli bilardocu Seymen Özbaş, 21 yaş altında Avrupa şampiyonu oldu

Ankara

Türkiye Bilardo Federasyonunun açıklamasına göre Seymen Özbaş, finalde Amir Ibraimov'u yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

Aynı kategoride diğer milli sporcular Denizcan Akkoca ve Mustafa Oğuz Ceylan ise üçüncülüğü elde etti.

17 yaş altı kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Muhammed Emin Atabey de bronz madalya aldı.

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