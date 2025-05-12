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Spor

Milli bilardocu Gülşen Degener, İspanya'da gümüş madalya kazandı

İspanya'da düzenlenen Kadınlar Avrupa Grand Prix'sinde milli bilardocu Gülşen Degener, gümüş madalya elde etti.

Fatih Gazioğlu  | 12.05.2025 - Güncelleme : 12.05.2025
Milli bilardocu Gülşen Degener, İspanya'da gümüş madalya kazandı

Ankara

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 24 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda Gülşen Degener, finalde Hollandalı Therese Klompenhouwer'le karşılaştı.

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Rakibine 30-15 yenilen milli sporcu, gümüş madalya aldı.

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