Dolar
36.61
Euro
39.84
Altın
2,979.99
ETH/USDT
1,827.40
BTC/USDT
80,165.00
BIST 100
10,727.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Mescid-i Aksa’da teravih namazı kılınıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara ile görüştü. - VTR -
logo
Spor

Milli atlet Sultan Haydar, doping testini kaçırdığı için 30 ay men cezası aldı

Milli atlet Sultan Haydar, doping testini kaçırdığı gerekçesiyle 30 ay spordan men edildi.

Mutlu Demirtaştan  | 13.03.2025 - Güncelleme : 13.03.2025
Milli atlet Sultan Haydar, doping testini kaçırdığı için 30 ay men cezası aldı

İstanbul

Atletizmde Dürüstlük Biriminden yapılan açıklamada, Sultan Haydar'ın numune toplama işleminde "kaçınma, reddetme veya teslim etmeme" ihlali gerekçesiyle 2 yıl 6 ay men cezası aldığı belirtildi.

Cezanın 31 Ocak 2024'ten itibaren başlayarak 30 Temmuz 2026'ya kadar süreceği ifade edildi.

Uzun mesafe atleti Sultan Haydar'ın 31 Ocak 2024'ten itibaren elde ettiği derecelerin geçersiz sayılacağı da aktarıldı.

Milli sporcu, doping testini kaçırması sebebiyle 6 Haziran 2024'te geçici men cezası almış ve İtalya'da düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası kadrosundan çıkarılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Fidan, Güler ve MİT Başkanı Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Şara tarafından kabul edildi
Bakan Yerlikaya: Milletimizin başına musallat olan terör, bir daha açılmamak üzere kapanıyor
İki şehir aynı sofrada buluştu
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, BMGK'de tüm ülkelerin sözünün geçmesi gerektiğini belirtti
Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Ermenistan ve Türkiye'nin diplomatik temsilcileri sürekli doğrudan temas halindeler

Benzer haberler

Milli atlet Sultan Haydar, doping testini kaçırdığı için 30 ay men cezası aldı

Milli atlet Sultan Haydar, doping testini kaçırdığı için 30 ay men cezası aldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet