Milli atlet Şilan Ayyıldız, ABD'deki yarışmada 3'üncü oldu
Milli atlet Şilan Ayyıldız, ABD'de Desert Heat Klasik yarışmasında kadınlar 1500 metrede üçüncülüğü elde etti.
Ankara
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı atlet Şilan Ayyıldız, ABD'nin Arizona eyaletinde yapılan Desert Heat Klasik yarışmasında piste çıktı.
Şilan Ayyıldız, kadınlar 1500 metrede 4.09.34'lük koşusuyla kendisinin en iyi derecesini yaparken, organizasyonu 3'üncü sırada bitirme başarısı gösterdi.
Türkiye Atletizm Federasyonu milli sporcuyu başarısından dolayı kutladı.
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Milli atletimiz Şilan Ayyıldız, Amerika'nın Arizona Eyaletinde yapılan Desert Heat Klasik yarışmasında piste çıktı.— Türkiye Atletizm Federasyonu (@AtletizmTAF) April 28, 2024
1500 metrede Ayyıldız, 4.09.34 koşarak kendisinin en iyi derecesi ile 3’üncü oldu.
TAF Ailesi ve camiası olarak Milli sporcumuzu kutluyoruz. pic.twitter.com/k6q7vbwEAB