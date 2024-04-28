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Spor

Milli atlet Şilan Ayyıldız, ABD'deki yarışmada 3'üncü oldu

Milli atlet Şilan Ayyıldız, ABD'de Desert Heat Klasik yarışmasında kadınlar 1500 metrede üçüncülüğü elde etti.

Fatih Çakmak  | 28.04.2024 - Güncelleme : 28.04.2024
Milli atlet Şilan Ayyıldız, ABD'deki yarışmada 3'üncü oldu

Ankara

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı atlet Şilan Ayyıldız, ABD'nin Arizona eyaletinde yapılan Desert Heat Klasik yarışmasında piste çıktı.

Şilan Ayyıldız, kadınlar 1500 metrede 4.09.34'lük koşusuyla kendisinin en iyi derecesini yaparken, organizasyonu 3'üncü sırada bitirme başarısı gösterdi.

Türkiye Atletizm Federasyonu milli sporcuyu başarısından dolayı kutladı.

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