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Spor

Milli atıcı Tunahan Tatoğlu, gençlerde Avrupa şampiyonu oldu

Milli atıcı Tunahan Tatoğlu, Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Gençler Havalı Silahlar Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Halil İbrahim Avşar  | 06.03.2025 - Güncelleme : 06.03.2025
Milli atıcı Tunahan Tatoğlu, gençlerde Avrupa şampiyonu oldu

Ankara

Osijek kentindeki organizasyonda 10 metre havalı tabanca solo genç erkekler kategorisinde mücadele eden Tunahan Tatoğlu, altın madalya maçında Rumen Luca Joldea ile karşılaştı.

Gençler dünya şampiyonu rakibini 15-14 yenen Tunahan, altın madalyanın sahibi oldu.

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