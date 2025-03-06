Milli atıcı Tunahan Tatoğlu, gençlerde Avrupa şampiyonu oldu
Milli atıcı Tunahan Tatoğlu, Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Gençler Havalı Silahlar Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
Ankara
Osijek kentindeki organizasyonda 10 metre havalı tabanca solo genç erkekler kategorisinde mücadele eden Tunahan Tatoğlu, altın madalya maçında Rumen Luca Joldea ile karşılaştı.
Gençler dünya şampiyonu rakibini 15-14 yenen Tunahan, altın madalyanın sahibi oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.