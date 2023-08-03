Dolar
26.96
Euro
29.51
Altın
1,935.77
ETH/USDT
1,838.90
BTC/USDT
29,204.00
BIST 100
7,266.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
2020 başkanlık seçimi sonuçlarını kendi lehine değiştirme girişimi iddiasıyla yürütülen "6 Ocak Kongre baskını" soruşturmaları kapsamında suçlamalar yöneltilen bir dava ile ilgili eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, ifade vermesi bekleniyor Genelkurmay Başkanlığına 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanlığına Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanlığına Muharip Hava Kuvvet Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu atandı
logo
Spor

Mete Gazoz, Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi

Almanya'da devam eden Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda milli sporcu Mete Gazoz, erkekler klasik yayda çeyrek finale çıktı.

Halil İbrahim Avşar  | 03.08.2023 - Güncelleme : 03.08.2023
Mete Gazoz, Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi

Ankara

Başkent Berlin'de yapılan şampiyonada bireysel müsabakalara geçildi.

Erkekler klasik yay kategorisinde olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz, sırasıyla El Salvadorlu Oscar Ticas'ı 7-3, Hint Tushar Prabhakar Shelke, İsviçreli Florian Faber ve eski dünya 1 numarası ABD'li Brady Ellison'ı 6-0 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.

Mete Gazoz, olimpiyat kotası veren şampiyonada çeyrek finalde Şili'den Ricardo Soto ile karşılaşacak.

Klasik yay bireyselde erkeklerde Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış, kadınlarda da Fatma Maraşlı, Gülnaz Büşranur Coşkun ve Ezgi Başaran son 8 sporcu arasına kalamadı.

Erkekler klasik yay takım müsabakalarında Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan milli takım, yarı finale yükselmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Genelkurmay Başkanlığına 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak atandı
Yurt genelinde “Eyyam-ı bahur” sıcakları etkili oluyor
Antalya'nın Kaş ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Bakan Ersoy: Hatay'ı yeniden canlandırmayı, kültürel mirasını ihya etmeyi, kent kimliğini korumayı amaçlıyoruz
Muş'ta terörden arındırılan 7 köye 33 milyon yatırım

Benzer haberler

Mete Gazoz, Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi

Mete Gazoz, Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi

"İmkansız" kelimesini kabul etmedi, dünya şampiyonu oldu

Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Emircan Haney, sıralama yarışlarında birinci oldu

Göktuğ Ergin, Dünya Okçuluk Federasyonu Antrenörler Komitesi Başkanı oldu

Göktuğ Ergin, Dünya Okçuluk Federasyonu Antrenörler Komitesi Başkanı oldu
Dünya Okçuluk Şampiyonası yarın Almanya'da başlayacak

Dünya Okçuluk Şampiyonası yarın Almanya'da başlayacak
Oklar Almanya'da olimpiyat kotası için atılacak

Oklar Almanya'da olimpiyat kotası için atılacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet