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Spor

Liverpool'da '100'ler kulübü'nün son üyesi Muhammed Salah

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Mısırlı yıldız oyuncu Muhammed Salah, takımının 100'ler kulübüne girdi.

Doğa Kırmızıoğlu   | 18.10.2020
Liverpool'da '100'ler kulübü'nün son üyesi Muhammed Salah

Ankara

Takımının Everton ile 2-2 berabere kaldığı son lig maçında bir kez ağları sarsan 28 yaşındaki Salah, Liverpool formasıyla 100 gol barajına ulaşan 17. oyuncu olarak kulüp tarihine adını yazdırdı.

Son olarak takımın efsane oyuncularından İngiliz Steven Gerrard'ın 2008 yılında dahil olduğu 100'ler kulübünün ilk sırasında ise Liverpool formasıyla 346 gole imza atan Galli eski yıldız santrafor Ian Rush yer alıyor.

Liverpool formasıyla 100 gole ulaşan oyuncular şöyle:

1- Ian Rush – 346

2- Roger Hunt – 285

3- Gordon Hodgson – 241

4- Billy Liddell – 228

5- Steven Gerrard – 186

6- Robbie Fowler – 183

7- Kenny Dalglish – 172

8- Michael Owen – 158

9-Harry Chambers – 151

10- Sam Raybould – 130

11- Jack Parkinson – 128

12- Dick Forshaw – 123

13- Ian St John – 118

14- Jack Balmer – 110

15- John Barnes – 108

16- Kevin Keegan – 100

17- Muhammed Salah – 100

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