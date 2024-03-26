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Spor

Kuraşta lisanslı sporcu sporcu sayısı 1200'e ulaştı

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Kuraş Asbaşkanı Muammer Maden, kuraşın tanıtılması ve yaygınlaşması için çalıştıklarını söyledi.

Harun Reşit Yıldıko  | 26.03.2024 - Güncelleme : 26.03.2024
Kuraşta lisanslı sporcu sporcu sayısı 1200'e ulaştı

Karaman

Muammer Maden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 bin yıllık geçmişi olan kuraşın Türk ata sporlarından biri olduğunu ifade etti.

Türkiye'de kuraşın 30 yıldır tanındığını belirten Maden, "Kuraş sahip çıkılması gereken bir ata sporumuz. Kökleri çok eskilere dayanıyor. 2012'ye kadar ülkemizde aktif bir şekilde yapılıyordu ancak sonra bir kopukluk oldu. 2018'de eski asbaşkan Bünyamin Er'in yaptığı çalışmalarla kuraş yeniden canlandı. İnsanlar tanıdıkça ve ata sporlarımızdan olduğunu öğrendikçe ilgi daha da artıyor. Karaman'da yaptığımız Ümitler Türkiye Kuraş Şampiyonası'na 211 sporcu katıldı. Çok güzel ve yoğun bir şampiyona oldu." diye konuştu.

Nisanda Gençler Türkiye Şampiyonası ve mayısta Büyükler Türkiye Şampiyonası'nı düzenleyeceklerini aktaran Maden, bu organizasyonlarda dereceye giren sporcuların 21-23 Haziran'da gerçekleştirilecek Avrupa Kuraş Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edeceğini dile getirdi.

"Amacımız kuraşta söz sahibi bir ülke olmak"

Yaptıkları çalışmalarla yaklaşık 250 olan lisanslı sporcu sayısını 6 yılda 1200'e çıkarttıklarını belirten Muammer Maden, bu sayıyı daha da arttırmayı hedeflediklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Ümit, genç, büyük ve yıldızlar kategorilerinde inşallah bu sayıyı daha da yukarı çıkartmak istiyoruz. Türkiye olarak biraz geciktik ancak amacımız kuraşta söz sahibi bir ülke olmak. Kuraş, Türk devletleri içinde çok önemli bir konumda. Oralarda hakem ve sporcular kahraman gibi karşılanıyor. Türkiye'de kuraşı yaymak ve dünyada bayrağımızı dalgalandırmak istiyoruz. Bu yıl kasımda düzenlenmesi planlanan Dünya Kuraş Şampiyonası'nın ülkemizde yapılması için Uluslararası Kuraş Federasyonu ile görüşmelerimiz devam ediyor. Şampiyonayı burada düzenleyebilirsek bizim için büyük bir başarı olacak."

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