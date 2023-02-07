Dolar
18.83
Euro
20.19
Altın
1,870.44
ETH/USDT
1,670.00
BTC/USDT
23,216.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıklamalarda bulunuyor Hatay’ın Antakya ilçesindeki 600 Konutlar bölgesinde yıkılan alanlarda ekipler arama kurtarma çalışmaları yürütüyor. Hatay’da Kuzeytepe Mahallesinde yıkılan bölgelerde ekipler arama kurtarma çalışmaları gerçekleştiriyor.
logo
Spor

Konyaspor, depremzedeleri stadyumda ağırlayacak

Arabam.com Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen, stadyum localarını Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremden etkilenen vatandaşların konaklayabilecekleri şekilde düzenlediklerini bildirdi.

Melike Keskin   | 07.02.2023
Konyaspor, depremzedeleri stadyumda ağırlayacak

Konya

Özgökçen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Depremden etkilenen vatandaşlarımızı stadyumumuzun localarında misafir edebilmek için tüm hazırlıklarımızı tamamladık." ifadelerini kullandı.

Başkan Özgökçen paylaşımında locaların, yataklar ve temel ihtiyaçlarla düzenlenmiş yeni halinin fotoğraflarına da yer verdi.

"Konyaspor konteyner kenti"

Konyaspor'un resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise yönetim kurulu ve hayırseverlerin iş birliğiyle deprem bölgelerine 100 konteyner gönderildiği belirtilerek, "Başkanımız Fatih Özgökçen himayesinde yönetim kurulumuz ve yardımseverlerin iş birliğiyle 100 adet konteyner evimiz, deprem bölgesine gidiyor. Konyaspor konteyner kenti, yetkililerin göstereceği yerde depremzede kardeşlerimize hizmet edecek." denildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bursa-İstanbul hattında yarınki deniz otobüsü seferleri iptal edildi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 1'i çocuk 25 kişiyi enkazdan kurtardı
Hatay'da depremden 42 saat sonra 45 yaşındaki kişi enkazdan çıkarıldı
Hatay'da 9 aylık hamile kadın, 40 saat sonra enkazdan kurtarıldı
Diyarbakır'da arama kurtarma ekipleri sismik akustik dinleme cihazları da kullanıyor

Benzer haberler

Hugh Jackman'dan Mariza'ya, Demi Lovato'dan Jennifer Garner'a ünlü isimlerden Türkiye'ye destek mesajları geliyor

Hugh Jackman'dan Mariza'ya, Demi Lovato'dan Jennifer Garner'a ünlü isimlerden Türkiye'ye destek mesajları geliyor

Alman Deutsche Telekom Türkiye aramalarını 15 Şubat'a kadar ücretsiz yaptı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 1'i çocuk 25 kişiyi enkazdan kurtardı

Hatay'da 9 aylık hamile kadın, 40 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Hatay'da 9 aylık hamile kadın, 40 saat sonra enkazdan kurtarıldı
Diyarbakır'da arama kurtarma ekipleri sismik akustik dinleme cihazları da kullanıyor

Diyarbakır'da arama kurtarma ekipleri sismik akustik dinleme cihazları da kullanıyor
Kahramanmaraş'ta itfaiye ekipleri 4 yaşındaki çocuğu depremin 42. saatinde kurtardı

Kahramanmaraş'ta itfaiye ekipleri 4 yaşındaki çocuğu depremin 42. saatinde kurtardı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet