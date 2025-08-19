Dolar
Spor

Kocaelispor Başkanı Recep Durul, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti

Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Can Öcal  | 19.08.2025 - Güncelleme : 19.08.2025
Kocaelispor Başkanı Recep Durul, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede, gündeme dair konularla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, ziyaretin sonunda Kocaelispor Kulübü Başkanı Recep Durul'a üzerinde isminin yer aldığı A Milli Takım forması hediye etti.



