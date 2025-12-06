Dolar
Spor

Kocaeli'de ralli heyecanı sürüyor

Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 7. ve son yarışı olan 42. Kocaeli Rallisi devam ediyor.

Şahin Oktay  | 06.12.2025 - Güncelleme : 06.12.2025
Kocaeli'de ralli heyecanı sürüyor Fotoğraf: Şahin Oktay/AA

Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Otomobil Spor Kulübü tarafından düzenlenen organizasyonda 39 otomobil ve 78 sporcu, bugün ve yarın toplam uzunluğu 110 kilometre olan 9 özel etapta yarışacak.

Umuttepe mevkisindeki 18,22 kilometre uzunluğundaki "Petrol Ofisi Maxima Özel" etabında ilk geçişler sabah saatlerinde başladı. Çok sayıda izleyici, yarışları 8 virajın kuşbakışı izlenebildiği seyirci noktasından takip etti.

Rallide 2025 sezonunun şampiyon ve birincilerinin belirleneceği etkinlik, yarın saat 17.25'te Körfez Yarış Pisti'nde yapılacak finiş podyumu ve ödül töreniyle sona erecek.

