Dolar
16.76
Euro
17.48
Altın
1,811.22
ETH/USDT
1,042.30
BTC/USDT
18,984.00
BIST 100
2,443.77
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Kırkpınar'ın güreş ağalığını mevcut ağa Seyfettin Selim kazandı

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde gelecek yılın güreş ağalığı ihalesini mevcut ağa Seyfettin Selim 4 milyon 22 bin lira bedelle kazandı.

Salih Baran   | 03.07.2022
Kırkpınar'ın güreş ağalığını mevcut ağa Seyfettin Selim kazandı Fotoğraf: Ogün Kurkan/AA

Edirne

Sarayiçi Er Meydanı'nda başpehlivanlık çeyrek final güreşleri sonrası Kırkpınar Güreş Ağalığı ihalesi yapıldı. Ağalık sembolü koçu almak için ihaleye bugüne dek 5 milyon 304 bin lira ödeyen mevcut güreş ağası Seyfettin Selim ve turizm işletmecisi İlhan Tüdeş katıldı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ihaleyi gelecek yılın organizasyonunun Cumhuriyet'in 100'üncü yılına denk gelmesi sebebiyle 2 milyon 23 bin liradan açtı.

Ağa adayları sırayla peyleri yükseltirken, Seyfettin Selim 4 milyon 22 bin lira bedelle 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ağalığını kazandı.

Bu sonuçla 14. kez Kırkpınar Güreş Ağası olan Selim, peygamber sporu güreşlere ağalık yapmanın onurunu yaşadığını ifade etti.

Selim, ağalığı yapan kişinin güreşleri bilmesi gerektiğini belirterek, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında, 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne ağalık yapmanın onurunu yaşayacağım. Ne mutlu 'Türküm' diyene." dedi.

Ağa Selim, ihalenin ardından yöre güreş ağalarıyla çayır etrafında tur attı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Adana'da motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı
Bartın'da selde yıkılan köprünün yerine MSB geçici köprü kuruyor
TOKİ'den Şanlıurfa'ya 2 bin 2 konut, 3 millet bahçesi
Orman yangınlarıyla mücadeleye TSK'nın "Herkül" ve "uçan kale"leri destek verecek

Benzer haberler

Kırkpınar'ın güreş ağalığını mevcut ağa Seyfettin Selim kazandı

Kırkpınar'ın güreş ağalığını mevcut ağa Seyfettin Selim kazandı

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde yarı finalistler belli oldu

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son gün müsabakaları başladı

Kırkpınar'da ikinci gün müsabakaları sona erdi

Kırkpınar'da ikinci gün müsabakaları sona erdi

Başpehlivanlık ilk gün sonuçlarıyla son yılların en farklı Kırkpınar'ı yaşandı

Başpehlivanlık ilk gün sonuçlarıyla son yılların en farklı Kırkpınar'ı yaşandı
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde çeyrek finale yükselen 8 başpehlivan belli oldu

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde çeyrek finale yükselen 8 başpehlivan belli oldu