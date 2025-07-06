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Spor

Kırkpınar ağası Ufuk Özünlü'nün gözü altın kemerde

664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Ufuk Özünlü, 665 ve 666. ağalık ihalelerini de kazanarak altın kemerin sahibi olmak istediğini söyledi.

Gökhan Zobar  | 06.07.2025 - Güncelleme : 06.07.2025
Kırkpınar ağası Ufuk Özünlü'nün gözü altın kemerde Fotoğraf: Gökhan Zobar/AA

Edirne

Özünlü, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kırkpınar'a bu yıl yoğun bir katılım olduğunu ifade etti.

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Heyecanın her yıl artığını ve kente gelen misafirleri en iyi şekilde ağırlamak için çaba sarf ettiklerini belirten Özünlü, "Ben şahsen ağa tribününe 1300 kişilik kapasiteye 5 bin 500 talep aldım. Yönetmesi çok zor. Ama ilk geldiğimiz günden beri hep bir kitle genişletme çalışmasından bahsettik. Özel çocuklarımız var. Edirne halkı, muhtarlarımız, ağalarımız var. Çok geniş bir yelpaze." dedi.

Ufuk Özünlü, büyük bir organizasyon olan Kırkpınar'ı daha ileriye taşımak için çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Kırkpınar'da geçmiş yıllarda güzellik yarışması yapıldığını anımsatan Özünlü, kaybolan gelenekleri canlandırarak Kırkpınar'a daha fazla insan çekmek için çabaladıklarını dile getirdi.

"Burada pehlivan yetişmesi çok çok önemli"

Kırkpınar'da ağalık yapmaya devam etmek istediğini ifade eden Ufuk Özünlü, şunları kaydetti:

"Ben geçen yılki ağalığa girerken 5-10 dakika kala 'Herkes ağa olacaksın herhalde, hayırlı olsun.' derken, değerli ağabeyim Seyfettin Selim zaten işaret etmişti. 'Bu işi sevecek, güzel yapacak birisine bırakmak istiyorum.' diye. Ben de bu zamana kadar bu çizgide bu işi getirdiğimi düşünüyorum. O zaman da nasip demiştim, şimdi de nasip diyorum. Niyetim var. 665 ve 666'ya da niyetim var. O üçlemeyi Allah nasip kısmet ederse yapacağız."

Edirne'de pehlivanların yetişeceği güreş eğitim alanı yapmayı planladığını anlatan Özünlü, "Şehrin pehlivanlarının çalışacak, güreşecek bir güreş alanına ihtiyacı var. Buraya bir güreş alanı yapmak istiyorum. Burada pehlivan yetişmesi çok çok önemli. Dolayısıyla kalıcı eserlerden yapılacak yatırımlardan bir tanesi burada yapılacak güreş sahası." ifadelerini kullandı.

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