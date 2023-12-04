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Spor

Kadınlar dünya tekvandosunun en iyisi Merve Dinçel Kavurat oldu

Milli sporcu Merve Dinçel Kavurat, Dünya Tekvando Federasyonu tarafından 2023 yılının en iyi kadın sporcusu seçildi.

Fatih Gazioğlu  | 04.12.2023 - Güncelleme : 04.12.2023
Kadınlar dünya tekvandosunun en iyisi Merve Dinçel Kavurat oldu

Ankara

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, İngiltere'nin Manchester şehrinde düzenlenen Tekvando Grand Prix Final müsabakalarının ardından 2023 yılının en iyilerinin ödüllendirildiği gala gecesi düzenlendi.

Gecede milli sporcu Merve Dinçel Kavurat, yılın kadın tekvandocusu seçildi.

Milli sporcu, mayıs ayında Azerbaycan'da düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanırken aynı zamanda şampiyonanın en değerli kadın sporcusu (MVP) ödülünün sahibi olmuştu.

Merve, İngiltere'de dün sona eren organizasyonda da bronz madalya kazanmıştı.

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