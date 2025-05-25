İzmir'de Efeler Yolu Ultra Trail yarışları tamamlandı
İzmir Valiliği himayesinde, bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Efeler Yolu Ultra Trail yarışlarında dereceye giren sporculara ödülleri verildi.
İzmir
Argeus Travel ve Events tarafından, Türkiye Atletizm Federasyonu ve M1G Arama Kurtarma destekleriyle Ödemiş ilçesine bağlı Birgi Mahallesinde düzenlenen ve ilk gününde 80, 50 ve 30 kilometrelik parkurlar koşulan Efeler Yolu Ultra Trail'in ikinci gününde 15 ve 5 kilometrelik koşu ile çocuk koşusu yapıldı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Yarışların tamamlanmasının ardından parkurların sona erdiği meydanda ödül töreni gerçekleştirildi.
İzmir Valisi Süleyman Elban, törende bölgenin Milli Mücadele dönemindeki önemini anlatarak, "Efeler, Küçük Menderes Havzası'nı çevreleyen sıradağlardaki karargahlarında, düşman bu yurdu terk edinceye kadar mücadele yürüttü. Bu topraklar sadece doğal güzellik değil, tarihi ve kültürel mirası barındırıyor." dedi.
Elban, Efeler Yolu'nu dünyaya tanıtmak için çalıştıklarını ifade ederek, etkinliğin gelişerek devam etmesini istediklerini kaydetti.
Efeler Yolu'nda 17 Haziran'da gastronomi etkinliği yapılacağını dile getiren Elban, sonbaharda ise foto safari ve bisiklet turu düzenleneceğini duyurdu.
Nikah töreni renk kattı
Etkinlikte 2023 yılında Efeler Yolu'nda yürüyüş sırasında tanışan Emel Güngör ile Melih Nal çiftinin nikah töreni yapıldı.
Ödemiş Belediye Başkan Yardımcısı Cumhur Şener'in kıydığı nikahın şahitliğini Vali Elban, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu yaptı.
Vali Elban, çifte mutluluk diledi ve Efeler Yolu pasaportu hediye etti.
Katılımcılar parkurdan memnun
Efeler Yolu Ultra Trail'de 80 kilometrede kadınlarda Rojda Sezer, erkeklerde Cevdet Alyılmaz birinciliği elde etti. 50 kilometrede kadınlarda Beyza Güzel, erkeklerde Oğuzhan Emre Singer birinci oldu. 30 kilometre kadınlarda Gülşen Çerçi, erkeklerde Portekizli Helio Fumo, 15 kilometre kadınlarda Selma Altundiş, erkeklerde Mehmet Aydıngör birincilik kazandı.
5 kilometrede ise kadınlarda birinci Gülçin Nayman, erkeklerde birinci ise Mustafa Erdem oldu.
80 kilometre erkeklerde birinciliğe ulaşan Cevdet Alyılmaz, parkurun zorlu ama keyifli olduğunu belirterek, "Bozdağ'da hiç görmediğim yerleri görme fırsatım oldu. Efelerin gezdiği, yürüdüğü ya da gittikleri yerleri gördüm. Parkurun mutlaka görülmesi gerekiyor. Bozdağ'ın güzelliklerini yaşadım, soğuk sularından içerek parkuru tamamlamaya çalıştım. En sonunda zirvede de bir miktar kar vardı. Karı alıp yiyerek, kendime geldim ve parkuru bitirmeye çalıştım." diye konuştu.
Kadınlar birincisi Rojda Sezer ise organizasyonun çok başarılı olduğunu kaydederek, "Parkur çok zordu ama çok keyifliydi. Herkesin mutlaka gelip bunu yaşaması gerekiyor. Parkura sabah 04.00'te başladık, 50'nci kilometrede tam Bozdağ'a geldik. İnsan orada 'ben burayı nasıl çıkacağım' diyor ama bir şekilde çıktık." dedi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.