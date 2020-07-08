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Spor

HİS Başkanı Yasin Bölükbaşı, Avrupa spor elçisi olarak görevlendirildi

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu (HİS) Başkanı Yasin Bölükbaşı, Avrupa Spor Haftası kapsamında, Avrupa Birliği tarafından Türkiye'yi temsilen Avrupa spor elçisi olarak görevlendirildi.

Fatih Çakmak   | 08.07.2020
HİS Başkanı Yasin Bölükbaşı, Avrupa spor elçisi olarak görevlendirildi

Ankara

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu (HİS) Başkanı Yasin Bölükbaşı, Avrupa Spor Haftası kapsamında, Avrupa Birliği tarafından Türkiye'yi temsilen Avrupa spor elçisi olarak görevlendirildi.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Avrupa Spor Haftası kapsamında, Avrupa Birliği tarafından ülkemizi temsilen başkanımız Sayın Yasin Bölükbaşı, Avrupa spor elçisi olarak görevlendirilmiştir. Başkanımıza, ülkemizde sporun tabana yayılmasına katkılarından dolayı teşekkür eder, yeni görevinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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