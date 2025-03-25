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Spor

Hentbol Türkiye Kupası'nda Sekizli Final'e İzmir ev sahipliği yapacak

Hentbol HDI Sigorta Kadınlar ve Erkekler Türkiye Kupası Sekizli Final müsabakaları, İzmir’de oynanacak.

Halil İbrahim Avşar  | 25.03.2025 - Güncelleme : 25.03.2025
Hentbol Türkiye Kupası'nda Sekizli Final'e İzmir ev sahipliği yapacak

Ankara

Türkiye Hentbol Federasyonunun (THF) açıklamasına göre, Sekizli Final karşılaşmaları 30 Nisan-3 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

Erkeklerde eleme turundan gelen Konya Büyükşehir Belediyespor ve DEPSAŞ Enerji As ile geçen sezonun en iyi 6 takımı olan Beşiktaş, Beykoz Belediyespor, Nilüfer Belediyespor, Spor Toto, Köyceğiz Belediyespor ve İzmir Büyükşehir Belediyespor mücadele edecek.

Kadınlarda ise Armada Praxis Yalıkavak, Yenimahalle Belediyespor, Görele Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Üsküdar Belediyespor ve İzmir Büyükşehir Belediyespor ile eleme turunu geçen Adasokağı ve Ortahisar Belediyespor kupayı kazanmaya çalışacak.

Sekizli Final kura çekimi ise yarın THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda gerçekleştirilecek.

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