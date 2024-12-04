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Spor

Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Osmaniyespor FK ile Mersin'de karşılaşacak

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda yarın Mersin'de Nesine 3. Lig 3. Grup takımı Osmaniyespor FK ile karşı karşıya gelecek.

Serkan Avci  | 04.12.2024 - Güncelleme : 04.12.2024
Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Osmaniyespor FK ile Mersin'de karşılaşacak

Mersin

Mersin Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 15.30'da başlayacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak maçı kazanan takım, üst tura yükselecek.

Kupaya 3. eleme turundan dahil olan Hatay ekibi, deplasmanda İnegöl Kafkasspor'u 4-0 mağlup ederek 4. eleme turuna yükselmişti.

Organizasyona 2. eleme turundan katılan Osmaniyespor FK ise sahasında konuk ettiği Diyarbekirspor'un maçın 118. dakikasında 1-0 geride olduğu sırada sahadan çekilmesi sonucu adını bir üst tura yazdırmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), sahadan çekilen Diyarbekirspor'u 3-0 hükmen mağlup ilan etmişti.

Osmaniyespor FK, 3. eleme turunda karşılaştığı Serik Belediyespor'u 6-0 yenerek 4. tura çıktı.

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