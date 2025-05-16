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Spor

Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi Yarı Finalinde Sir Sicoma Monini Perugia'ya 3-0 yenildi

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde karşılaştığı İtalyan kulübü Sir Sicoma Monini Perugia'ya 3-0 yenildi.

Hüseyin Burak Demirer  | 16.05.2025 - Güncelleme : 17.05.2025
Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi Yarı Finalinde Sir Sicoma Monini Perugia'ya 3-0 yenildi Fotoğraf: Harun Özalp/AA

Lodz

Leal ve Sotola'nın etkili smaçlarıyla maçın başında 7-3 öne geçen Halkbank, rakibine mola aldırdı. Ben Tara ve Ishikawa başta olmak üzere bulduğu sayılarla 26. oyunda maça denge getiren (13-13) Sir Sicoma Monini Perugia, kalan bölümde daha az hata yaptı ve ilk seti 25-23'lük skorla hanesine yazdırdı.

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İkinci setin başında savunmasıyla öne çıkan Sir Sicoma Monini Perugia, 7-4 üstünlük yakaladı ancak rakibine Kooy ve Leal'ın sayılarıyla yanıt veren Halkbank, skoru 13-13'e getirdi. Bu noktadan sonra manşetlerde iyi iş çıkaran ve oyuna ağırlığını koyan İtalyan ekibi, seti 25-23 alarak skoru 2-0'a getirdi.

Halkbank, rakibinin peş peşe gelen basit hatalarıyla üçüncü sete 4-0 önde başladı. Fakat Sir Sicoma Monini Perugia, Sole'nin blokları ve Ben Tara'nın smaçlarıyla 12. oyunda skoru (6-6) eşitledi. Etkili smaç ve servislerine devam eden Ben Tara sayesinde farkı 4 sayıya (15-11) çıkaran İtalyan kulübü, seti 25-22, karşılaşmayı da 3-0 kazandı.

Sir Sicoma Monini Perugia, 18 Mayıs Pazar günü TSİ 21.05'teki şampiyonluk maçında, Jastrzebski Wegiel ile Aluron CMC Warta Zawiercie arasındaki yarı finalin galibiyle karşılaşacak.

Halkbank ise diğer yarı final mücadelesinin kaybedeniyle aynı gün TSİ 17.00'de 3'üncülük maçına çıkacak.

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