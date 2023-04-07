Golfçü Deniz Sapmaz, Malta Junior Open'da genç kızlar şampiyonu oldu
Malta Golf Federasyonunun düzenlediği 2023 Malta Junior Open'da milli golfçü Deniz Sapmaz, genç kızlar şampiyonu oldu.
İstanbul
Türkiye Golf Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Malta'da da düzenlenen organizasyona, milli sporcular Deniz Sapmaz ve Zeynep Süalp bireysel olarak katıldı.
Royal Malta Golf Kulübünde oynanan ve 54 çukur üzerinden değerlendirilen şampiyonada, 18 ülkeden 26'sı genç kız, 63 sporcu mücadele etti.
Deniz Sapmaz toplamda 209 gross skorla, hem 18 yaş altı kategorisinde hem de genç kızlar genel klasmanda birinciliği elde etti ve iki kupa aldı.
Zeynep Süalp ise toplamda 222 gross skorla 18 yaş altı kategorisinde 4. oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.