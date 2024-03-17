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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya’da düzenlenen mitingde konuşuyor.
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Spor

Golbol Kadın Milli Takımı oyuncusu Fatmagül Güler başarısını disiplinli çalışmaya borçlu

Fatmagül Güler, "12 yaşından beri her gün çalışıyorum. Başarı için sıkı bir çalışma gerekiyor. Ailenizden, arkadaşlarınızdan, sosyal hayatınızdan fedakarlık etmeniz gerekebiliyor." dedi.

Canan Tükelay  | 17.03.2024 - Güncelleme : 17.03.2024
Golbol Kadın Milli Takımı oyuncusu Fatmagül Güler başarısını disiplinli çalışmaya borçlu Fotoğraf: Canan Tükelay/AA

Afyonkarahisar

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Golbol Kadın Milli Takımı'nın oyuncusu Fatmagül Güler, disiplinli çalışmayla başarıyı yakaladığına inanıyor.

Doğuştan görme engelli Güler, 12 yaşındayken öğretmeninin yönlendirmesiyle golbolle ilgilenmeye başladı. Yeteneğiyle dikkati çeken Güler, milli takımın başarısı için ter döküyor.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Güler, Paralimpik Oyunları hazırlık kampı için Afyonkarahisar'a geldi.

Gençler ve büyüklerde toplam 72 kez milli takım formasını giyen Güler, bir olimpiyat, iki dünya, iki Avrupa şampiyonluğu elde etti.

Kahramanmaraş Akçakoyunlu İdmanyurdu Spor Kulübünde oynayan Güler'in, Yükselme Ligi şampiyonluğu ve ikinci lig şampiyonluğu bulunuyor.

Takım olarak birinci ligde de iki defa ikincilik, iki defa da üçüncülük kazanan Güler, milli takım arkadaşı Sevda Altunoluk ile Türkiye'nin en çok gol atan iki oyuncusundan biri.

"Bu spora okullar arasında birinci olabilmek için başlamıştım"

Golbol Milli Takımı'nda 4 yıldır forma giyen Fatmagül Güler (20), AA muhabirine yaptığı açıklamada, golbolle hayatının değiştiğini, kendine güveninin arttığını belirtti.

Ailesinin desteğini hissetmeden başarılı olmasının mümkün olmadığını ifade eden Güler, "Benimle özellikle babam gurur duyuyor. Bu spora okullar arasında birinci olabilmek için başlamıştım. Liglere geldik, orada da başarılıydım. 2. Lig'de en iyisi olmuştum. Antrenörüm hep iyi olacağımı söylüyordu. Ben ona, o bana inandı buralara kadar geldim." diye konuştu.

Güler, başarının tesadüfen gelmediğini belirterek, "12 yaşından beri her gün çalışıyorum. Başarı için sıkı bir çalışma gerekiyor. Ailenizden, arkadaşlarınızdan, sosyal hayatınızdan fedakarlık etmeniz gerekebiliyor. Hedefim şu anda Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya almak. Onun için hazırlanıyoruz." ifadesini kullandı.

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