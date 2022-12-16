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Spor

Golbol Kadın Milli Takımı dünya şampiyonu oldu

Golbol Kadın Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nın finalinde Güney Kore'yi 10-4 yenerek şampiyon oldu.

Erkan Tiryaki   | 16.12.2022
Golbol Kadın Milli Takımı dünya şampiyonu oldu

Ankara

Portekiz'in Matosinhos şehrinde gerçekleştirilen şampiyonanın finalinde Fatma Gül Güler, Reyhan Yılmaz, Sevda Altunoluk, Şeydanur Kaplan, Sevtap Altunoluk ve Berfin Altan'dan oluşan milli takım, Güney Kore'yle karşılaştı.

İlk yarıyı 3-1 önde tamamlayan ay-yıldızlı ekip, ikinci yarıda farkı daha da açtı ve maçı 10-4 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

İlk dünya şampiyonluğu

Golbol Kadın Milli Takımı, tarihinde ilk kez dünya şampiyonluğunu elde etti.

2018 Rio ve 2020 Tokyo'da paralimpik oyunları şampiyonluğuna ulaşan ay-yıldızlı ekip, dünya şampiyonalarında 2014'te üçüncü, 2018'de ise ikinci olmuştu

Güney Kore'yi yenerek dünya şampiyonluğu zaferini de elde eden Golbol Kadın Milli Takımı, tarihi bir başarıya daha imza attı.

Bakan Kasapoğlu tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, tebrik mesajında, "Dünya Golbol Şampiyonası'nda kupaya uzanarak bu alanda ülkemize bir ilki yaşatan, elde edilen başarı neticesinde 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılacak olan Türkiye Kadın Golbol Milli Takımı'mızı yürekten kutluyorum. Başarıda emeği geçen, ay-yıldızlı bayrağımızın en tepede dalgalanması için mücadele eden herkese şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.


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