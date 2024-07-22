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Gençlik ve Spor Bakanlığı, başarılı gençler için Vizyon Kampları düzenliyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye’nin dört bir yanından farklı bölümlerden başarılı gençleri Vizyon Kampları'nda buluşturuyor.

Fatih Çakmak  | 22.07.2024 - Güncelleme : 22.07.2024
Gençlik ve Spor Bakanlığı, başarılı gençler için Vizyon Kampları düzenliyor

Ankara

Gençlik ve Spor Bakanlığı bu yıl ilk kez düzenlediği Vizyon Kampları projesi ile başarıyı ödüllendirecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Seyri Antep Gençlik Kampında düzenlenen kamplarda, ülkenin başarılı gençleri yeni nesil bir vizyonla buluşacak. 18-24 yaş aralığında bulunan ve Yükseköğretim Kurumları Sınavında ilk 5 bine giren öğrenciler ile TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı'nda destek almaya hak kazanan gençler için tasarlanan Vizyon Kampları, yetkinlik geliştiriyor, iletişimi güçlendiriyor, dinlendiriyor, eğlendiriyor, yeni kazanımlar sağlıyor.

Yeni fikirlerin üretildiği kampta gençler, alanında uzman eğitmenler ve akademisyenler ile buluşuyor. Kampta tasarım odaklı düşünce (Design Thinking), bilimsel temelli araştırma, duygu dostu iletişim yaklaşımı ve öz-düzenleme yoluyla öğrenme gibi başlıklarda eğitimler veriliyor.

Tasarım odaklı düşünme ve öz-düzenleme yoluyla öğrenme konularında gençlerin farkındalıklarını ve bireysel verimliliklerini artırıyor, iletişimde duygusal zeka ile hareket etmelerini sağlamayı amaçlıyor. Kamp içeriğinde atölye eğitimlerinin yanı sıra armut puf sohbetleri, şehir gezisi ve çeşitli sosyal aktiviteler de yer alıyor.

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