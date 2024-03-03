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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla Atatürk Bulvarı’nda düzenlenen mitingde konuşuyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Edirne’de “Toplu Açılış Töreni”nde konuşuyor.
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Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Bak: Türkiye, spor ülkesi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin spor ülkesi olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirtti.

Gökhan Balcı  | 03.03.2024 - Güncelleme : 03.03.2024
Gençlik ve Spor Bakanı Bak: Türkiye, spor ülkesi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor Fotoğraf: Gökhan Balcı - AA

Edirne

Bakan Bak, Türkiye'de ilk kez uygulandığı ifade edilen Edirne Valiliğince yürütülen Mahalle Ligi Projesi'nin Şükrüpaşa Atletizm Sahası'ndaki tanıtımına katıldı. Öğrencilerle voleybol ve masa tenisi oynayıp bisiklete binen Bakan Bak, bilek güreşi yaptı, top sektirdi.

Bak burada yaptığı konuşmada, Edirne Valiliğinin organize ettiği projenin tanıtımına katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Mahalle Ligi'nin güzel bir proje olduğunu belirten Bak, "Türkiye'nin dört bir yanında spora yatırımlar yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye'yi spor tesisleri açısından devrim yapan bir ülke haline getirdik. Her yerde sahalar, tesisler var. Edirne'mizin mahallelerine halı sahalar, basketbol sahaları yapacağız. Okullarımıza salonlar yapacağız. Her şey sizin için. Spor yapmaya devam." dedi.

Bak, Türkiye'nin sporcu eğitim merkezileri ve Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleriyle spor ülkesi olma yolunda kararlı ilerleyişine devam ettiğini dile getirdi.

Mahalle Ligi Projesi'nde emeği geçenlere teşekkür eden Bak, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 6 bin 500 çocuğumuz spor yapıyor. Valiliğimiz onlara spor malzemeleri verdi. Şimdi inşallah spora devam edeceğiz. Spor yatırımlarına devam edeceğiz. Belediye başkan adayımız Belgin İba başkanımıza destek istiyoruz. Edirne'ye kadın eli değsin. Belgin başkan çocukları çok seviyor, çok destek veriyor. Kulüplerin sayısının artmasını, buradan okullardaki müdürlerimize, öğretmenlerimize beden eğitimi öğretmenlerine, amatör spor kulüp yöneticilerine teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Sizlerle beraber güçlüyüz.

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak tekrar sesleniyoruz ailelere. Diyoruz ki çocuklarınızı spor tesislerine getirin. Bizim en büyük görevlerimizden bir tanesi bağımlılıkla mücadele, alkolle, içkiyle, uyuşturucuyla mücadele onun için spora devam, enerjiye devam, maçlara devam. Antrenörlerimize ve sizlere teşekkür ediyoruz."

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