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Spor

Genç milli halterciler, Avrupa Şampiyonası'nda 1 altın ve 2 gümüş madalya kazandı

Polonya'da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda genç milli sporcular, 1 altın ve 2 gümüş madalya kazandı.

Fatih Çakmak  | 26.10.2024 - Güncelleme : 26.10.2024
Genç milli halterciler, Avrupa Şampiyonası'nda 1 altın ve 2 gümüş madalya kazandı Fotoğraf: Fatih Çakmak / AA

Varşova

Başkent Varşova'daki Raszyn Centrum Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda genç erkekler 55 kiloda Ramazan Efe Yılmaz ile Ertuğrul Seçgin podyuma çıktı.

Şampiyonada Ramazan Efe Yılmaz silkmede 131 kiloluk kaldırışıyla altın, toplamda ise 230 kiloyla gümüş madalya elde etti. Ramazan Efe Yılmaz, koparmada ise 99 kiloluk kaldırışıyla 6. sırada yer aldı.

Ertuğrul Seçgin de koparmada 103 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalyanın sahibi oldu. Silkmede 120 kiloyla 7. olan Ertuğrul Seçgin, toplamda ise 223 kiloyla organizasyonu 6. sırada bitirdi.

Şampiyonaya, 23 yaş altı kadınlar 45 kilo mücadeleleriyle devam edilecek.

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