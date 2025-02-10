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Spor

Genç judocular, Avrupa Kupası'nın Saraybosna ayağında 6 madalya kazandı

Türk sporcular, Gençler Judo Avrupa Kupası'nın Bosna Hersek'te düzenlenen ayağında 1 altın, 1 gümüş, 4 bronz madalya kazandı.

Hüseyin Burak Demirer  | 10.02.2025 - Güncelleme : 10.02.2025
Genç judocular, Avrupa Kupası'nın Saraybosna ayağında 6 madalya kazandı

Ankara

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre başkent Saraybosna'daki organizasyonda mücadele eden Sümeyye Kaya, kadınlar 70 kilo finalinde Polonyalı Julia Marczak'ı yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Kadınlar 48 kiloda tatamiye çıkan Zilan Ertem, gümüş madalya elde etti.

Erman Gürgen (erkekler 81 kilo), Recep Ergin (erkekler +100 kilo), Ceyda Vatansever ve Sinem Oruç (kadınlar 63 kilo) ise bronz madalya aldı.

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