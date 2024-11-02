Dolar
34.33
Euro
37.25
Altın
2,736.32
ETH/USDT
2,489.20
BTC/USDT
69,447.00
BIST 100
8,891.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Geleneksel Wushu Türkiye Şampiyonası Sakarya'da başladı

Geleneksel Wushu Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da başladı.

Emre Ayvaz  | 02.11.2024 - Güncelleme : 02.11.2024
Geleneksel Wushu Türkiye Şampiyonası Sakarya'da başladı Fotoğraf: Emre Ayvaz/AA

Sakarya

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonunca Serdivan Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 23 ilden 485 sporcu katılıyor.

Sporcular, "alt minikler", "minikler", "yıldızlar", "gençler", "büyükler" ve "veteranlar" kategorilerinde mücadele ediyor.

Yaklaşık 800 müsabakanın yapılacağı şampiyonada sporcular, açık el, kısa ve uzun silah stillerinde birbirine üstünlük kurabilmek için mindere çıkıyor.

Şampiyona yarın sona erecek.

"Wushu sporu gelişiyor"

Federasyon başkanı Abdurrahman Akyüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonayı her yıl düzenlediklerini söyledi.

Şampiyonanın dünyada da gerçekleştirildiğini, Uluslararası Wushu Federasyonu ile aynı programı Türkiye'de uyguladıklarını belirten Akyüz, "Bu sene katılım geçen seneye göre daha fazla. Wushu sporu gelişiyor, ilgi ve alaka artıyor, bunu görüyoruz. 485 sporcu var, bu geçen yıl 350 civarındaydı. Bu durumdan memnunuz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'da çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor
MSB'den, terör örgütü PKK'nın kaçırarak zorla örgüt faaliyetlerinde kullandığı çocuklara ilişkin paylaşım
Van'da hastanede silahlı saldırı sonucu biri sağlık çalışanı 2 kişi hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Geçmişte alamadığımız bazı ürünleri şimdi dünyanın dört bir yerine ihraç ediyoruz
Karaman'daki Yollarbaşı Göleti'nde kuraklığın etkisi görülüyor

Benzer haberler

Fenerbahçe, Trabzonspor maçının kamp kadrosunu açıkladı

Fenerbahçe, Trabzonspor maçının kamp kadrosunu açıkladı

Trabzonspor Başkanı Doğan: En önemli konumuz vergi ve piyasaya kalan borçlardan kurtulmak

Türkiye Halter Federasyonu Başkanlığı'na yeniden Talat Ünlü seçildi

Sivasspor sahasında kazandı

Sivasspor sahasında kazandı
Geleneksel Wushu Türkiye Şampiyonası Sakarya'da başladı

Geleneksel Wushu Türkiye Şampiyonası Sakarya'da başladı
İstanbul Maratonu'na yabancı atlet damgası

İstanbul Maratonu'na yabancı atlet damgası
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet