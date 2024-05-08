Galatasaraylı taraftarlara Socios.com'un projesiyle fan token kazanma fırsatı
Socios.com uygulamasını indiren sarı-kırmızılı taraftarlar lig bitimine kadar Galatasaray Lisesi çevresi, Atatürk Olimpiyat Stadı, Mecidiyeköy meydan ve metro, RAMS Park ve Nevizade yakınlarında binlerce fan tokenı kazanma fırsatı elde edecek.
İstanbul
Galatasaraylı taraftarlar, Socios.com'un projesiyle 3 hafta boyunca İstanbul’un farklı lokasyonlarında ücretsiz fan token sahibi olabilecek.
Socios.com uygulamasını indiren taraftarlar, lig bitimine kadar Galatasaray Lisesi çevresi, Atatürk Olimpiyat Stadı, Mecidiyeköy meydan ve metro, RAMS Park ve Nevizade yakınlarında binlerce fan tokenı kazanma fırsatı elde edecek.
Socios.com'dan yapılan açıklamaya göre Galatasaray taraftarları, kazandıkları bu tokenlar ile kulüplerinin bazı kararlarında oy kullanma hakkını elde edecek, uygulama içinde yer alan yeni sezon forması, Galatasaray lisanslı ürünleri, maç biletleri gibi birbirinden değerli ödüllere de erişim sağlayabilecek.
Galatasaray dünya devlerini geride bıraktı
Galatasaray, 100'den fazla global spor partneri bulunan Socios.com'da 100 bin kullanıcı tarafından favori takımı seçilerek bu sayıya ulaşan dünyadaki ilk kulüp olmuştu.
Sadece Türkiye'den değil 130'dan fazla ülkede sarı-kırmızılı kulübe desteklerini gösteren Galatasaray Fan Token sahipleri, Dries Mertens'in forma numarası, Fernando Muslera'nın kullanacağı eldiven, Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın forma dizaynı, ilk 11'in sahaya çıkış şarkısı gibi birçok farklı oylamada da söz hakkı sahibi olmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.