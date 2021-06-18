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Spor

Galatasaray'ın divan kurulunun yeni başkanı Aykutalp Derkan

Galatasaray Kulübü Divan Kurulunun olağan seçimi sona ererken, gelecek 3 yıl için yeni başkan Aykutalp Derkan oldu.

Ercan Çakar   | 18.06.2021
Galatasaray'ın divan kurulunun yeni başkanı Aykutalp Derkan Fotorğaf: Mehmet Murat Önel / AA

Istanbul

Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilen seçimde Aykutalp Derkan ile Niyazi Yelkencioğlu, başkanlık için yarıştı.

Saat 15.00 itibarıyla oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından, 4 sandıkta sayım işlemine geçildi.

Yapılan sayım sonrası Niyazi Yelkencioğlu'na 332 oy çıkarken, 446 oy alan Derkan başkanlığa seçildiği ilan edildi.

Seçimin ardından yaptığı konuşmada divan kurulu üyelerine teşekkür eden Derkan, kulübün yarın gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurulunun da hayırlı olmasını diledi.

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