Galatasaray'da Recep Yalın Dilek ve Ali Yeşilyurt'un sözleşmesi uzatıldı
Galatasaray Kulübü, genç futbolcular Recep Yalın Dilek ve Ali Yeşilyurt'un sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu.
İstanbul
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 18 yaşındaki Recep Yalın Dilek ile 19 yaşındaki Ali Yeşilyurt'un sözleşmelerinin 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatıldığı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.