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Spor

Galatasaray'da Recep Yalın Dilek ve Ali Yeşilyurt'un sözleşmesi uzatıldı

Galatasaray Kulübü, genç futbolcular Recep Yalın Dilek ve Ali Yeşilyurt'un sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu.

Ceren Aydınonat  | 07.01.2025 - Güncelleme : 07.01.2025
Galatasaray'da Recep Yalın Dilek ve Ali Yeşilyurt'un sözleşmesi uzatıldı

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 18 yaşındaki Recep Yalın Dilek ile 19 yaşındaki Ali Yeşilyurt'un sözleşmelerinin 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatıldığı kaydedildi.

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