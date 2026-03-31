Galatasaray Daikin, CEV Kupası finalinde yarın İtalya deplasmanında
Galatasaray Daikin, Voleybol Kadınlar CEV Kupası finali ilk maçında yarın deplasmanda İtalya'nın Reale Mutua Fenera takımıyla karşılaşacak.
İstanbul
Torinoda'ki Palazzetto dello Sport Gianni Asti Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak.
Sarı-kırmızılılar, yarı finalde Romanya'nın CSO Voluntari takımını geçerek adını finale yazdırdı.
Ev sahibi ekip, Almanya'nın Dresdner SC ekibini saf dışı bırakarak Galatasaray Daikin'in rakibi oldu.
Rövanş müsabakası, 8 Nisan Çarşamba günü Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.