Dolar
44.48
Euro
51.08
Altın
4,570.63
ETH/USDT
2,057.60
BTC/USDT
67,429.00
BIST 100
12,782.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul’da “Kimya İhracatçılar Birliği 2025 Ödül Töreni”nde konuşuyor.
logo
Spor

Galatasaray Daikin, CEV Kupası finalinde yarın İtalya deplasmanında

Galatasaray Daikin, Voleybol Kadınlar CEV Kupası finali ilk maçında yarın deplasmanda İtalya'nın Reale Mutua Fenera takımıyla karşılaşacak.

Süha Gür  | 31.03.2026 - Güncelleme : 31.03.2026
Galatasaray Daikin, CEV Kupası finalinde yarın İtalya deplasmanında

İstanbul

Torinoda'ki Palazzetto dello Sport Gianni Asti Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sarı-kırmızılılar, yarı finalde Romanya'nın CSO Voluntari takımını geçerek adını finale yazdırdı.

Ev sahibi ekip, Almanya'nın Dresdner SC ekibini saf dışı bırakarak Galatasaray Daikin'in rakibi oldu.

Rövanş müsabakası, 8 Nisan Çarşamba günü Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Kurum, Adıyaman'ın Zey köyünde halı sahaya kavuşan çocukları paylaştı
Apartman ve site sakinlerine ait borç bilgileri ortak yerlere asılamayacak
Kars ve Ardahan'da ekiplerin karla mücadele çalışması sürüyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında işbirliği protokolü imzalandı
İstanbul'da yağışın ardından Beşiktaş Sahili'nde denizanası ve atık yoğunluğu gözlendi

Benzer haberler

Galatasaray Daikin, CEV Kupası finalinde yarın İtalya deplasmanında

Galatasaray Daikin, CEV Kupası finalinde yarın İtalya deplasmanında

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet