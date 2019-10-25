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Spor

Futbolcularına tokat atan antrenör kendini savundu

Kayseri'de antrenörlüğünü yaptığı amatör futbol takımının oyuncularına soyunma odasında tokat attığı görüntüler sosyal medyada yayınlanan Halit Kurt, tepki topladı.

Ergün Haktanıyan   | 25.10.2019
Futbolcularına tokat atan antrenör kendini savundu

Kayseri

Kayseri'de antrenörlüğünü yaptığı amatör futbol takımının oyuncularına soyunma odasında tokat attığı görüntüler sosyal medyada yayınlanan Halit Kurt, "25 yıllık antrenörlük hayatım var. Benim yaptığımı herkes yapıyor. Bunlar baba şefkatiyle ya da o andaki tansiyon yüksekliği ile alakalı." dedi. 

Kayseri Amatör Küme takımlarından Meysuspor'un antrenörü Halit Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal medyada yayınlanan ve tepki toplayan görüntülerin 3 yıl öncesine ait olduğunu kaydetti.

Kurt, Kayseri İdmanyurdu ile oynadıkları maçta çekilen görüntülerin 3 yıl sonra sosyal medyada servis edilmesinin manidar olduğunu belirtti.

Söz konusu maçta takımının soyunma odasına 3-1 mağlup girdiğini dile getiren Kurt, şöyle devam etti:

"Antrenör kimliğimin dışında tamamen babacan bir duygu ve tavırla bir yaklaşımım oldu. Bu çocuklar 12-13 yaşından beri benimle beraber. Hepsi ile ailecek görüşüyoruz zaten. Şu anda bu çocukların aileleri bile benim yanımda olduklarını söyledi. Herkesin disiplin anlayışı farklıdır. Olay sırasında bir iki kelime bir şey geçmiş ağzımdan. Kadın arkadaşlar okuduğu için o cümleleri, onlardan özür diliyorum. Tokat atmanın bir öğretmenin de hakkı olduğunu düşünüyorum. Zaman zaman ailesinin terbiye edemediği kişiler bile bize başvuruyor bu anlamda. O olay yaşanmasaydı iyiydi ama refleksle olmuş bir olay."

Kurt, görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından kendisine hakaret edildiğini, bu konu hakkında da yasal yollara başvuracağını aktardı.

Türkiye Futbol Federasyonunun hakkında soruşturma başlattığı haberleriyle ilgili Kurt, şöyle konuştu:

"Disiplin talimatında bir yıl zaman aşımı süresi var. Olay 3 yıl önce yaşandı. Federasyonun savunma istemesi halinde de konu hakkındaki düşüncelerimi yazacağım. 25 yıllık antrenörlük hayatım var. Benim yaptığımı herkes yapıyor. Burada gündem olan benim. Alex Ferguson da David Beckham'a terlik fırlatıp kaşını yarmıştı mesela. Fatih Terim de dövüyor, Yılmaz Vural da vuruyor. Bunlar baba şefkatiyle ya da o andaki tansiyon yüksekliği ile alakalı."

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