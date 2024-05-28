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Spor, Teknoloji

Futbolcuların pas kabiliyetini ölçen "tiki taka" adlı antrenman cihazı geliştirildi

Sivas'ta bir akademisyen, Barcelona ile özdeşleşen kısa pasa dayalı oyun anlayışından esinlenerek "tiki taka" adını verdiği antrenman cihazı geliştirdi.

Serhat Zafer  | 28.05.2024 - Güncelleme : 28.05.2024
Futbolcuların pas kabiliyetini ölçen "tiki taka" adlı antrenman cihazı geliştirildi Fotoğraf: Serhat Zafer/AA

Sivas

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hacı Mehmet Güzey'in tasarladığı cihaz, devre kartları, titreşim sensörleri ve dairesel şekilde dizilen panellerden oluşuyor.

Dairesel alanın içinde zamana karşı yarışan futbolcu, ana bilgisayara bağlı olan ve rastgele yanan led ışıklı panellere en kısa sürede pas atmaya çalışıyor. Futbolcunun çabuk, isabetli ve doğru karar vermesine göre puanlama ve yönlendirme yapılıyor.

EMS Yapı Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun da cihazı deneyimledi.

Doç. Dr. Hacı Mehmet Güzey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KOSGEB tarafından desteklenen projede futbol antrenman cihazı üzerinde yaklaşık 5 yıl çalıştıklarını söyledi.

Cihazın eksiklerini görerek zamanla geliştirdiklerini belirten Güzey, "Cihazımız futbolcuların hızlı ve doğru pas atma kabiliyetini hem ölçüyor hem geliştiriyor. Cihazın temel amacı bu." dedi.

Geliştirdikleri cihazın futbolcuların gelişimine büyük katkı sağlayacağına inandığını dile getiren Güzey, "Futbolcunun pas atma kabiliyetini ölçen, rapor veren ve geliştiren sistem üzerine çalıştık. Daha üst versiyonlarını yapmaya çalışacağız." diye konuştu.

Bülent Uygun: "Çok güzel bir başarı hikayesi yazılmış"

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, cihazın futbolda reaksiyonu, çabuk düşünmeyi ve teknik geliştirmeyi sağlayan herkes tarafından kullanılabileceğini dile getirdi.

Cihazın evlerde de kullanılabileceğini belirten Uygun, "Özellikle altyapıdaki çocukların gelişimi için uygulanabilecek çok güzel bir başarı hikayesi yazılmış." ifadelerini kullandı.

Bülent Uygun, cihazın tasarlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitemize, hocamıza, bu aleti Türk sporuna kazandırıp bizlere sunduğu için teşekkür ediyorum. İnşallah bunu daha da geliştirerek diğer branşlarda da hayata geçirecek. Bununla beraber bütün kulüplerimizde çocuklarımızın gelişimi için o teknolojiyi de yakın zamanda hayata geçireceğiz. Önümüzdeki günlerde onun sunumu da olacak."

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