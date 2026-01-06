Dolar
43.05
Euro
50.45
Altın
4,451.56
ETH/USDT
3,234.60
BTC/USDT
93,666.00
BIST 100
11,900.91
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.
logo
Spor

Furkan Yaman, Gençler Kılıç Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı

Milli eskrimci Furkan Yaman, Kolombiya'da düzenlenen Gençler Kılıç Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı.

Fatih Çakmak  | 06.01.2026 - Güncelleme : 06.01.2026
Furkan Yaman, Gençler Kılıç Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı

Ankara

Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Bogota'da gerçekleştirilen Gençler Kılıç Dünya Kupası'nda ay-yıldızlı sporculardan Furkan Yaman, rakiplerini mağlup ederek kürsünün en üst basamağına çıktı ve altın madalyanın sahibi oldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Atatürk Üniversitesi, 2025'te yayın performansını en fazla artıran üniversite oldu
Meteorolojiden bazı bölgeler için çığ, fırtına ve gök gürültülü sağanak uyarısı
Ağrı Dağı'nın lavlarıyla oluşan kayalıklar kar yağışıyla beyaza büründü
Göksu Nehri'ne atık su deşarj eden işletmeye 1 milyon 337 bin lira para cezası
Kocaeli'de 2025'te 5 binin üzerinde düzensiz göçmen sınır dışı edildi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Furkan Yaman, Gençler Kılıç Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı

Furkan Yaman, Gençler Kılıç Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı

Milli eskrimci Alara Atmaca'dan Yıldızlar Dünya Kupası'nda bronz madalya

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet