Furkan Yaman, Gençler Kılıç Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı
Milli eskrimci Furkan Yaman, Kolombiya'da düzenlenen Gençler Kılıç Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı.
Ankara
Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Bogota'da gerçekleştirilen Gençler Kılıç Dünya Kupası'nda ay-yıldızlı sporculardan Furkan Yaman, rakiplerini mağlup ederek kürsünün en üst basamağına çıktı ve altın madalyanın sahibi oldu.
