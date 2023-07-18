Dolar
26.98
Euro
30.29
Altın
1,977.34
ETH/USDT
1,898.80
BTC/USDT
29,890.00
BIST 100
6,365.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

FIVB Milletler Ligi'nde şampiyon olan Filenin Sultanları İstanbul'a döndü

2023 FIVB Milletler Ligi’nin finalinde Çin’i 3-1 yenerek tarihinde ilk kez şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, İstanbul'a dönüş yaptı.

Can Öcal  | 18.07.2023 - Güncelleme : 18.07.2023
FIVB Milletler Ligi'nde şampiyon olan Filenin Sultanları İstanbul'a döndü Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım/AA

İstanbul

İstanbul Havalimanı'nın VIP Terminali'ne gelen Filenin Sultanları için uçak indiğinde itfaiye araçlarıyla su köprüsü yapıldı.

Kafile, bando eşliğinde çiçeklerle ve Türk bayraklarıyla karşılandı.

Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, yakaladıkları başarıdan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

"Yolun daha başındayız"

Üstündağ, ülkeye böyle bir şampiyonluğu ilk defa getirdiklerini aktararak, "Yolun daha başındayız. İki önemli turnuvamız daha var. Hedefimiz, altın madalyalar ile dönmek. Biz bu turnuvada şampiyon olmakla kalmadık aynı zamanda dünyada birinci sıraya geldik. Bu yüzden bu başarı çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu başarıyı sürdürmeyi amaçlıyoruz." diyen Üstündağ, "Kürsüde olmak ve bu ülkenin gururu olmak istiyoruz. Camia olarak başarılı olacağımıza inanıyoruz. Herkes bizim yaşadığımız gururu yaşamak ister. Biz de bunun devamını istiyoruz." diye konuştu.

Şampiyonluk sayısında çok heyecanlı olduğunu söyleyen Üstündağ, "Federasyon başkanı olarak kürsüde kızlarımıza madalyalarını vermek çok güzeldi. Ülke olarak bu başarıyı hak ettik. Biz voleybol ülkesiyiz. Ayrıca spor ülkesi olacağımıza da inanıyorum. Her branşta bu zaferleri yaşayacağız." yorumunda bulundu.

Eda Erdem: Hedefimiz artık olimpiyatlarda zirveye çıkmak

Kaptan Eda Erdem, bu takımın parçası olduğu için çok gururlu olduğunu söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu başarı Türk voleybolunu tarihe kazıdı. İnanıyoruz ki zirvemiz bu değil. Bu zaferde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Hedefimiz artık olimpiyatlarda zirveye çıkmak."

Daniele Santarelli: Şimdi hedefimiz Avrupa Şampiyonası

Başantrenör Daniele Santarelli, destek olan herkese teşekkür ederek, "İnanılmaz bir atmosferdeyiz. Federasyona bana inandıkları için teşekkür ediyorum. Daha yolun başındayız. Ama şuan mutluluğumuzun tadını çıkaracağız." diye konuştu.

Santarelli, "Yorgunuz. Sesim de gitmiş durumda. Bu kupa için çok çalıştık. Çok iyi iş çıkardık. Şimdi hedefimiz Avrupa Şampiyonası." ifadelerini kullandı.

Simge Akgöz: Senelerdir beklediğimiz altın madalya geldi

Milli takım oyuncularından Simge Akgöz, yaşadığı duygunun tarifi olmadığını söyleyerek, "Senelerdir beklediğimiz altın madalya geldi. Bunun için çok büyük emekler verdik. Bu ekiple çok büyük işler başarmıştık ama altın madalyamız yoktu. Avrupa Şampiyonası'nda da başarılı olmak istiyoruz." diye konuştu.

Avrupa Şampiyonası için hazırlıklara devam edeceklerini belirten Akgöz, "Sonrasında da Olimpiyat elemeleri var. Yaz sezonu bizim için uzun. İnşallah hepsinde istediğimiz başarılara ulaşacağız."dedi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Önal'dan Ukrayna savaşının sonlandırılması için diplomasi vurgusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti
Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'ye Togg hediye etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü

Benzer haberler

FIVB Milletler Ligi'nde şampiyon olan Filenin Sultanları İstanbul'a döndü

FIVB Milletler Ligi'nde şampiyon olan Filenin Sultanları İstanbul'a döndü

THY'den şampiyon olan "Filenin Sultanlarına" özel anons

Emine Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımını tebrik etti

"Filenin Sultanları", dünya sıralamasında tarihinde ilk defa "bir" numara

"Filenin Sultanları", dünya sıralamasında tarihinde ilk defa "bir" numara
Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı

Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde şampiyon oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde şampiyon oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet