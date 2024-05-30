"Filenin Sultanları" FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde Almanya'yı yendi
A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD'de düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasının ilk maçında Almanya'yı 3-1 yendi.
Ankara
Teksas eyaletinin Arlington kentinde oynanan karşılaşmada Almanya'yı 3-1 yenen millilerde Melissa Vargas, 23 sayıyla mücadelenin en skorer ismi oldu.
Organizasyonun ikinci haftasındaki ilk maçını kazanan milli takım, VNL'deki beşinci müsabakasında üçüncü galibiyeti elde etti.
Milliler, ikinci karşılaşmasında yarın TSİ 03.30'da Sırbistan'la karşılaşacak.
"Filenin Sultanları", Antalya'da düzenlenen VNL'nin ilk haftasında iki galibiyet, iki de mağlubiyet yaşamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.