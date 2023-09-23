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Spor

Filenin Sultanları, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılmayı garantiledi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri'nde B Grubu'ndaki altıncı maçında ev sahibi Japonya'yı 3-1 yendi. Grubunda 6'da 6 yapan "Filenin Sultanları", 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılmayı garantiledi.

Fatih Çakmak  | 23.09.2023 - Güncelleme : 23.09.2023
Filenin Sultanları, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılmayı garantiledi

Ankara

Maça iyi başlayan Japonya, ilk bölümde 5 sayılık farka ulaştı: 10-5. Setin ilerleyen dakikalarında farkı artıran ev sahibi takım, skoru 20-13'e getirdi. Setin son bölümlerinde Hande Baladın ve Eda Erdem Dündar ile etkili olan milliler, farkı 2 sayıya kadar düşürse (24-22) de Japonya ilk seti 25-22 kazandı.

Milli takım, ikinci sete daha iyi başlarken, setin ilk bölümü 5-5'lik eşitlikle geçildi. Japonya, ilerleyen bölümde skor üstünlüğünü yakalayıp farkı 5'e çıkardı: 20-15. Setin son dakikalarında iyi mücadele eden ve İlkin Aydın'ın sayılarıyla tekrar eşitliği sağlayan (22-22) ay-yıldızlı ekip, maçta ilk kez 23-22 öne geçmeyi başardı. Milliler, seti 25-22 kazandı ve skoru 1-1'e getirdi. Bu set, Japonya'nın elemelerde kaybettiği ilk set oldu.

Üçüncü setin ilk bölümlerinde iki takım da iyi mücadele sergilerken, ilerleyen dakikalarda İlkin Aydın ve Vargas'ın sayılarıyla milli takım, 9-7 öne geçerek Japonya'ya mola aldırdı. Moladan sonra da iyi oynayan ay-yıldızlı ekip, Vargas'ın sayılarıyla farkı açtı ve 6 sayılık üstünlük sağladı: 8-14. Bu bölümden sonra Japonya, etkili oyunuyla farkı eriterek skoru eşitledi: 21-21. Büyük çekişmenin yaşandığı setin son bölümünde iyi mücadele eden milli takım, seti 26-24 kazanarak maçta 2-1 öne geçti.

Dördüncü sete çok iyi başlayan milliler, üst üste bulduğu sayılarla skoru 23-10'a getirdi ve rakibine karşı maçtaki en büyük farkı yakaladı. Milli takım, seti 25-12, karşılaşmayı da 3-1 kazandı.

"Filenin Sultanları", bu sonuçla B Grubu'nda 6'da 6 yaptı ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılmayı garantiledi.

Milletler Ligi ve Avrupa şampiyonu milli takım ayrıca, üst üste 21. maçından galibiyetle ayrıldı. Ay-yıldızlı ekipte Vargas, 22 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

Üst üste ikinci, tarihinde ise üçüncü kez olimpiyatlarda mücadele edecek milli takım, elemelerdeki yedinci ve son maçında yarın TSİ 10.00'da Belçika ile karşılaşacak. Müsabaka, TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Bakan Bak, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İşte Filenin Sultanları, işte başarının istikrarı…Milletler Ligi ve Avrupa şampiyonluklarının ardından Japonya’da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde ev sahibi Japonya’yı yenerek olimpiyatlara katılmayı garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızı kutluyorum. Dünya sıralamasında zirvede yer alan Filenin Sultanları'nın Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda da bizleri gururlandıracağına yürekten inanıyorum. A Milli Kadın Voleybol Takımımızın başarısında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Filenin Sultanları'nın başarılarının devamını diliyorum."

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