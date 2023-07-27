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Spor

"Filenin Efeleri", FIVB Challenger Kupası çeyrek finalinde yarın Dominik Cumhuriyeti'yle karşılaşacak

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Katar'da düzenlenecek FIVB Challenger Kupası'nda yarın Dominik Cumhuriyeti'yle mücadele edecek.

Tuncay Yazıcı, Muhammed Boztepe  | 27.07.2023 - Güncelleme : 27.07.2023
"Filenin Efeleri", FIVB Challenger Kupası çeyrek finalinde yarın Dominik Cumhuriyeti'yle karşılaşacak

Ankara

Milli takım, başkent Doha'da gerçekleştirilecek organizasyonun çeyrek finalinde yarın TSİ 20.00'de Dominik Cumhuriyeti'yle karşılaşacak.

Filenin Efeleri, Dominik Cumhuriyeti'ni elemesi halinde Ukrayna-Çin maçının galibiyle eşleşecek.

Organizasyonun finali 30 Temmuz Pazar günü oynanacak. Şampiyon olan ülke, 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi’ne katılmaya hak kazanacak.

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