"Filenin Efeleri", CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final'de Çekya ile eşleşti
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2023 CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final'in yarı finalindeki rakibi Çekya oldu.
Ankara
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, "Filenin Efeleri", Dörtlü Final müsabakalarını 24-25 Haziran Hırvatistan'ın Zadar şehrinde oynayacak.
Milli takım; Hırvatistan, Çekya ve Ukrayna'nın yer alacağı Dörtlü Final'de, finale yükselmesi halinde FIVB Challenger Kupası'nda mücadele etme hakkı elde edecek.
FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan takım ise 2024 FIVB Milletler Ligi (VNL) biletini alacak.
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