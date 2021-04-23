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Spor

FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen, Tokyo 2020'de görev yapacak

Abdulkadir Karakaya   | 23.04.2021
FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen, Tokyo 2020'de görev yapacak

Istanbul

FIFA kokartlı Türk hakem Abdulkadir Bitigen, 2021 yılını ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndaki futbol maçlarında Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görev alacak.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, olimpiyatlardaki futbol müsabakaları için 25 orta hakem, 50 yardımcı hakem ve 20 VAR hakemi görevlendirildi.

51 farklı ülkeden seçilen isimler arasında Abdulkadir Bitigen de yer alırken, FIFA kokartlı hakemin VAR'da görev yapacağı belirtildi.

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