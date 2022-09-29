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Spor

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, ABD'li Natasha Howard'la prensipte anlaştı

Fenerbahçe Kulübü, ABD'li basketbolcu Natasha Howard'ın transferi için prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

29.09.2022
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, ABD'li Natasha Howard'la prensipte anlaştı

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, ABD'li milli oyuncu Natasha Howard'ın kısa süreli transferi için prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu; sağlık kontrolleri ve transfer sürecini devam ettirmek için pazar günü İstanbul'a gelecektir." denildi.

31 yaşındaki oyuncu, Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi'nde (WNBA) 2019 yılının en iyi defansif oyuncusu seçilmişti.


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