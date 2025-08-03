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Spor

ETi Lifalif 6. Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu ve Spor Festivali sona erdi

Türkiye Atletizm Federasyonu ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen ETİ Lifalif 6. Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu ve Spor Festivali tamamlandı.

Yavuz Emrah Sever  | 03.08.2025 - Güncelleme : 03.08.2025
ETi Lifalif 6. Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu ve Spor Festivali sona erdi Fotoğraf: Yavuz Emrah Sever/AA

Eskişehir

Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda startı verilen organizasyonda, 21 kilometrelik yarı maratonun yanı sıra 10 kilometre ve paralimpik koşuları da yapıldı.

Organizasyona katılan sporcular, tarihi Odunpazarı bölgesi başta olmak üzere kent merkezindeki cadde ve sokaklardan geçerek, başlangıç noktasında yarı maratonu tamamladı.

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AASK sporcusu yaş kategorisinde 8'inci oldu

Anadolu Ajansı Spor Kulübü (AASK) sporcusu ve AA çalışanı Hasan Hüseyin Kul, 10 kilometre parkurunda yarıştı.

Kul, 10 kilometre parkurunu 42 dakika 6 saniyede tamamlayarak 1152 yarışmacı içerisinden genel kategoride 51'inci, 35-39 yaş grubu kategorisinde ise 8'inci oldu.

Organizasyonda çeşitli kategorilerde dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

21 kilometrelik yarı maratonda erkeklerde Hüseyin Can birinci, Fetene Regasa (Etiyopya) ikinci, Ahmet Şendağlı üçüncü oldu.

Yarı maratonda kadınlarda Bahar Yıldırım birinciliği elde ederken, Dilek Öztürk ikinci, Fatma Arık üçüncü sırada yer aldı.

10 kilometrelik parkuru erkeklerde Mert Selek birinci, Aykut Taşdemir ikinci, Resul Çevik üçüncü olarak tamamladı.

Aynı parkurda kadınlarda Gamze Bulut Duvar birinci, Yonca Kutluk ikinci, Gamze Altuntaş üçüncü oldu.

Paralimpik koşusunda erkeklerde İbrahim Karasakal birinci, Murat Muslu ikinci, Üzeyir Çetin üçüncü basamakta yer aldı. Kadınlarda Nalan Kaygın birinciliğe, Zuhal Önkaptan ikinciliğe ulaştı.

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