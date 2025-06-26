Dolar
39.78
Euro
46.66
Altın
3,318.33
ETH/USDT
2,432.20
BTC/USDT
107,149.00
BIST 100
9,379.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Eskişehir'de Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası başladı

Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası, Eskişehir'de başladı.

Yavuz Emrah Sever  | 26.06.2025 - Güncelleme : 26.06.2025
Eskişehir'de Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası başladı

Eskişehir

Türkiye Kano Federasyonu ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle organize edilen ve Odunpazarı ilçesindeki Sarısungur Göleti düzenlenen şampiyonaya, 39 kulüpten 209'u kadın 536 sporcu mücadele ediyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Federasyonun 2025 faaliyet programında yer alan şampiyonada, ilk gün 1000 ve 500 metre elemeleri gerçekleştiriliyor.

Şampiyona, yarın 200 metre elemeleri ve finalleri, 28 Haziran Cumartesi günü 500 metre finalleri ve 29 Haziran Pazar günü ise 1000 metre finalleri ve ödül töreniyle sona erecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail-İran gerginliği nedeniyle bölgede uygulanan hava sahası kısıtlamaları İran dışında kaldırıldı
Hafta sonu yurdun kuzey ve iç kesimlerinde yağış bekleniyor
TBMM Başkanı Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Yerlikaya'yı kabul etti
"İstanbul Photo Awards 2025" kazananları, haber fotoğrafçılığının gücüne ve sorumluluğuna vurgu yaptı
Trakya'da sıcak hava etkili oluyor

Benzer haberler

Eskişehir'de Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası başladı

Eskişehir'de Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası başladı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet