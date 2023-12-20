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Spor

Eski olimpik atlet ve milli voleybolcu Yıldırım Pağda, hayatını kaybetti

Eski olimpik atlet ve milli voleybolcu Yıldıray Pağda, vefat etti.

Fatih Çakmak  | 20.12.2023 - Güncelleme : 20.12.2023
Eski olimpik atlet ve milli voleybolcu Yıldırım Pağda, hayatını kaybetti

Ankara

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Eski milli voleybolcu Yıldırım Pağda'nın vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumun cenazesi yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Roma 1960 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizm dalında Türkiye'yi temsil eden eski olimpik atlet ve milli voleybolcu Yıldıray Pağda, 1938 yılında Adana'da doğdu.

Karataş Spor Kulübünde voleybola başlayan Yıldıray Pağda, Darüşşafaka, Galatasaray ve DSİ'de oynadı.

1960-1965 yıllarında aynı zamanda atletizm milli takımında da yarışan Yıldıray Pağda, Roma Olimpiyatları'nda Türkiye'yi yüksek atlama ve 3 adım branşlarında temsil etti.

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